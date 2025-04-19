استفاق محليا.. بايرن ميونيخ يضرب هايدنهايم برباعية

هزم بايرن ميونيخ منافسه هايدنهايم بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل هاري كين وكونراد لايمر وكينجسلي كومان وجوشوا كيميتش أهداف الفريق البافاري.

واستفاق بايرن ميونيخ محليا وعاد للانتصارات مرة أخرى بعدما تعادل في الجولة السابقة ضد بوروسيا دورتموند بهدفين لكل فريق.

وافتتح كين النتيجة في الدقيقة 12 من صناعة مايكل أوليسي.

وضاعف لايمر الفارق في الدقيقة 19 من صناعة جنابري.

وتمكن كومان من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وأنهى كيميتش أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع من صناعة رافاييل جيريرو في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز وصل بايرن ميونيخ للنقطة 72 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

وينتظر بايرن أن يلعب باير ليفركوزن وصيفه مباراة الجولة ضد سان باولي الأحد المقبل.

ويبتعد بايرن عن ليفركوزن بفارق 9 نقاط بشكل مؤقت.

وتوقف رصيد هايدنهايم عند النقطة 22 في المركز الـ16.

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