تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام أورلاندو.. ورمضان وأوباما بديلان

يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز خلال المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس بعد قليل ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يتواجد الثلاثي: رمضان صبحي ويوسف أوباما وصديق أوجولا على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

الوسط : بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - كريم حافظ

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي.