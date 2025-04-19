تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام أورلاندو.. ورمضان وأوباما بديلان
السبت، 19 أبريل 2025 - 17:11
كتب : FilGoal
يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز خلال المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس.
ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس بعد قليل ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
فيما يتواجد الثلاثي: رمضان صبحي ويوسف أوباما وصديق أوجولا على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي
الوسط : بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - كريم حافظ
الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي.
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