تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام أورلاندو.. ورمضان وأوباما بديلان

السبت، 19 أبريل 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز

يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز خلال المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس بعد قليل ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يتواجد الثلاثي: رمضان صبحي ويوسف أوباما وصديق أوجولا على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام أورلاندو.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

الوسط : بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - كريم حافظ

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي.

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