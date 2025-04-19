آرون رامسي مديرا فنيا لـ كارديف سيتي

السبت، 19 أبريل 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

آرون رامسي بقميص كارديف

كلف نادي كارديف سيتي اليوم السبت، آرون رامسي بتدريب الفريق الأول خلفا للمقال عمر رضا.

ويلعب كارديف بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وعاد آرون رامسي لفريق كارديف سيتي يوم 15 يوليو 2023 بعد مسيرة مميزة قادته لخوض عدة تجارب كان أهمها آرسنال ويوفنتوس ونيس.

أخبار متعلقة:
العودة بعد 12 عاما.. كارديف سيتي يعلن ضم آرون رامسي رامسي عن رحيله من أرسنال: لا أعرف لماذا اختفى عرض التجديد مارسيليا يستعرض ورامسي يسجل وأرقام قياسية في ختام الجولة الأولى للدوري الفرنسي يوفنتوس يعلن رحيل رامسي

صاحب الـ 34 عاما سبق له اللعب في صفوف كارديف من قبل، إذ انتقل منه إلى أرسنال في 2008.

كما عاد رامسي إلى كارديف في 2011 بعد الخروج على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال.

ولعب رامسي 8 سنوات بقميص أرسنال قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2019.

كما لعب رامسي مع رينجرز الأسكتلندي ومنه إلى نيس الفرنسي ثم عاد إلى كارديف سيتي لاعبا والآن تم تعيينه مدربا للفريق.

كارديف سيتي أرون رامسي
نرشح لكم
استراحة في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) سيلتا فيجو.. نهاية الشوط الأول تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان كونتي: خلال 8 أشهر مع نابولي فهمت الكثير سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي مؤتمر أنشيلوتي: نشعر بالألم بعد ما حدث أمام أرسنال.. وهذا موقفي من تدريب البرازيل بوستيكوجلو يكشف تفاصيل إصابة سون قبل لقاء نوتنجهام لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان وروما وجهتان محتملتان لـ أنشيلوتي النادي المملوك لـ مبابي.. هبوط كان للدرجة الثالثة الفرنسية لأول مرة منذ 41 عاما
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا – بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز والقناة الناقلة 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
يحدث لأول مرة.. الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي أمام صنداونز 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
آرون رامسي مديرا فنيا لـ كارديف سيتي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - خبر في الجول.. الأهلي يضم المحترف الإنجليزي كافيل ويليامز 59 دقيقة | كرة سلة
استراحة في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) سيلتا فيجو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) سيتي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا.. وأولمو ويامال بديلان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح