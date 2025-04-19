آرون رامسي مديرا فنيا لـ كارديف سيتي
السبت، 19 أبريل 2025 - 16:49
كتب : FilGoal
كلف نادي كارديف سيتي اليوم السبت، آرون رامسي بتدريب الفريق الأول خلفا للمقال عمر رضا.
ويلعب كارديف بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".
وعاد آرون رامسي لفريق كارديف سيتي يوم 15 يوليو 2023 بعد مسيرة مميزة قادته لخوض عدة تجارب كان أهمها آرسنال ويوفنتوس ونيس.
صاحب الـ 34 عاما سبق له اللعب في صفوف كارديف من قبل، إذ انتقل منه إلى أرسنال في 2008.
كما عاد رامسي إلى كارديف في 2011 بعد الخروج على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال.
ولعب رامسي 8 سنوات بقميص أرسنال قبل الانتقال إلى يوفنتوس في صيف 2019.
كما لعب رامسي مع رينجرز الأسكتلندي ومنه إلى نيس الفرنسي ثم عاد إلى كارديف سيتي لاعبا والآن تم تعيينه مدربا للفريق.
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