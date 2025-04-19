سلة - خبر في الجول.. الأهلي يضم المحترف الإنجليزي كافيل ويليامز

السبت، 19 أبريل 2025 - 16:09

كتب : عمرو عبد المنعم

كافيل ويليامز

أتم الأهلي تعاقده مع المحترف الإنجليزي كافيل ويليامز لضمه لصفوف فريق كرة السلة بالنادي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تعاقد مع اللاعب لتعويض غياب عمر طارق الذي تعرض للإصابة في اليد.

وأن اللاعب سيتم قيده في قائمة الفريق بدلا من المحترف الأمريكي كيني هايز الذي رحل قبل فترة.

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وينضم ويليامز البالغ من العمر 29 عاما والذي يجيد اللعب في مركز الارتكاز إلى الأهلي قادما من نادي جيلين تايجرز الصيني.

وسبق له ولعب لنادي أهلي طرابلس الليبي قبل سنوات.

وفي عام 2019 دخل ويليامز عملية اختيار اللاعبين لدخول الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA لكن لم يتم اختياره من أي فريق.

بعدها وقع مع فريق تشارلوت هورنتس قبل أن يفسخ تعاقده ويوقع مع فريق نيو أورليانز بيليكانز ويلعب معه في الدوري التطويري لفترة.

ويستعد الأهلي لخوض الأدوار النهائية من الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة.

الأهلي كرة سلة كافيل ويليامز
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