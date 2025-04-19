انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(3) سيلتا فيجو.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 19 أبريل 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة ضد سيلتا فيجو بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

لمتابعة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+7 رافينيا يسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء

ق84 ضربة رأسية قوية من جابي تمر بجوار مرمى سيلتا فيجو

ق68 جووول التعادل: عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق لامين يامال إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رافينيا برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق64 جووول الثاني: هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها رافينيا بتمريرة بينية تجاه داني أولمو المخترق لمنطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق62 بورخا إيجليسياس المنطلق بشكل منفرد من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء يسدد كرة قوية داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق52 إيجلسيس يسجل الهدف الثاني لنادي سيلتا فيجو بعد تسديدة قوية

ق50 تسديدة قوية من فيرمين لوبيز يتصدى لها حارس برشلونة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من ليفاندوفسكي من ركلة حرة تمر أعلى من المرمى

ق35 فرصة خطية تضيع من ياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو

ق15 جووول التعادل: إيجلسيس يسجل هدف التعادل

ق12 فيران توريس يسجل الهدف الاول لبرشلونة

ق2 تسديدة قوية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

انطلاق المباراة

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
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