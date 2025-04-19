خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس عاصمة مصر

السبت، 19 أبريل 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

جماهير الإسماعيلي

أعلنت شركة "تذكرتي" فتح باب حجز تذاكر مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر 2024-25.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا عن المجموعة الثانية.

وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني.

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وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

وتقام مباريات الذهاب خلال الفترة من 22 إلى 24 إبريل، فيما يقام الإياب على مدار يومي 20 ، و21 مايو المقبل.

احجز تذاكر مباريات ربع النهائي من هنا.

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وستخوض الفرق أصحاب المركز الأول مباريات الإياب على ملعبها.

وستكون مواعيد مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

مباريات الذهاب

إنبي × حرس الحدود .. يوم الثلاثاء 22 إبريل الساعة 7 مساءً

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. يوم الأربعاء 23 إبريل الساعة 4 مساءً

مودرن سبورت × البنك الأهلي.. يوم الأربعاء 23 إبريل الساعة 7 مساءً

سيراميكا كليوباترا × بتروجت.. يوم الخميس 24 إبريل الساعة 7 مساءً

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 5 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. يوم الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا كليوباترا.. يوم الأربعاء 21 مايو الساعة 5 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. يوم الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

كأس عاصمة مصر
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