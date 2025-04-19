تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سيلتا فيجو.. وأولمو ويامال بديلان
السبت، 19 أبريل 2025 - 15:23
كتب : FilGoal
يقود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة الأساسي في مواجهة سيلتا فيجو.
ويلعب برشلونة ضد سيلتا فيجو بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.
فيما يتواجد الثنائي لامين يامال وداني أولمو على مقاعد بدلاء برشلونة.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
جيرارد مارتين - باو كوبارسي - إينوجو مارتينيز - جول كوندي
الوسط: فيرمين لوبيز - بيدري - فرينكي دي يونج
الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.
ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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