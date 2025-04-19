صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار

السبت، 19 أبريل 2025 - 14:48

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

كشفت تقارير عن مدة الغياب المتوقعة للنجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب سانتوس.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وتعرض نيمار للإصابة خلال مواجهة سانتوس أمام أتليتكو مينيرو في الدوري البرازيلي

وبحسب صحيفة "uol" البرازيلية، فإن نيمار سيغيب شهرا على الأقل بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مينيرو.

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وتعرض نيمار لآلام خلال المباراة ليغادر المباراة بعد 32 دقيقة فقط.

وكشف سانتوس إصابة نجمه عضلة الفخذ الأيسر ومواصلة اللاعب برنامج تقوية العضلات لتجنب حدوث إصابات جديدة دون الكشف عن مدة غيابه.

وتعتبر تلك المباراة رقم 100 في مسيرة نيمار مع سانتوس، لكن الأمور لم تسير على ما يرام مع نجم البرازيل.

وعاد نيمار للتو من إصابة حرمته من المشاركة مع الفريق ومنتخب البرازيل خلال الفترة الماضية، وبدأ لأول مرة كأساسي منذ العودة من الإصابة أمام أتليتكو مينيرو.

وتغلب سانتوس على أتليتكو مينيرو بهدفين دون مقابل، وسجل الفريق الهدفين في أول نصف ساعة قبل مغادرة نيمار الملعب.

ورفع سانتوس رصيده إلى 4 نقاط بعد تحقيق الانتصار الأول عقب مرور 4 جولات من المسابقة.

ويتواجد سانتوس في المركز الثاني عشر بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

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