الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات

يرى الإسباني ميتشيل جونزاليس مدرب القادسية أن فريقه استحق الفوز على نظيره النصر.

وفاز القادسية على النصر 2-1 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جونزاليس في مؤتمر صحفي: ح"ققنا انتصارا مهما للغاية، ولعبنا بالطريقة التي أردناها، حصلنا على ثلاث نقاط من فريق قدم مستويات كبيرة في الفترة الماضية".

وشدد " تمكنا من إغلاق المساحات أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وزميليه المهاجم الكولومبي جون دوران، والجناح السنغالي ساديو ماني".

وأتم "المواجهة كانت متكافئة، لكنني أرى أن القادسية كان أفضل من النصر في مجرياتها".

وفرط النصر في فرصة الاقتراب خطوة نحو صدارة المسابقة بعدما خسر الاتحاد على يد الفتح.

اللقاء شهد إشهار 11 بطاقة صفراء موزعة بين لاعبي الفريقين.

وتعد تلك ثامن مباراة يغيب فيها رونالدو عن التسجيل خلالها في الدوري السعودي هذا الموسم من أصل 27 مباراة خاضها.

الفوز أبقى النصر ثالثا برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

فيما ظل القادسية خامسا خلف الأهلي بعدما تساويا في رصيد النقاط عند 55 نقطة.