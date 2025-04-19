تقرير: مدرب البرازيل السابق الأقرب لخلافة دياز في تدريب كورينثيانز

السبت، 19 أبريل 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

رامون دياز مدرب الهلال

أصبح دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل الأقرب لخلافة رامون دياز في تدريب كورينثيانز البرازيلي.

وأعلن النادي البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة رغم تحقيقه لقبا منذ 20 يوما.

وكان دياز -مدرب بيراميدز السابق- قد قاد الفريق لتحقيق لقب باوليستا (بطولة ساو باولو) على حساب بالميراس في 29 مارس الماضي.

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وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن دوريفال جونيور الذي أقيل مؤخرا من تدريب البرازيل هو المفضل لتدريب المُلقب بـ "تيماو".

ويرى مسؤولو النادي أن سجل دوريفال مع سانتوس وساو باولو وفلامنجو في السنوات الأخيرة هو الأفضل.

فتوج بلقب كأس البرازيل مرتين في 2022 و2023 مع فلامنجو وساو باولو، كما حقق لقب كوبا ليبرتادوريس مع فلامنجو في 2022.

كما ترى الإدارة أن دوريفال سيكون قادرا على حل مشاكل الفريق الدفاعية هذا الموسم بعدما استقبل 28 هدفا في 26 مباراة حتى الآن.

بالإضافة لقدرات المدير الفني على إدارة مجموعة اللاعبين وحل الصراعات الداخلية.

ويأتي ذلك بعد انتقاد الهولندي ممفيس ديباي لأفكار دياز الفنية بالإضافة لوجود بعض التقارير التي أشارت لوجود مشادة بين شوطي مباراة الفريق ضد برشلونة الإكوادوري.

وتحول كورينثيانز لبطولة كوبا سود أمريكانا بعدما خسر في تمهيدي كوبا ليبرتادوريس من برشلونة.

ولم يحقق الفريق مؤخرا سوى فوز وحيد في آخر 6 مباريات سواء بالدوري البرازيلي أو كوبا سود أمريكانا.

يذكر أن دوريفال أقيل من تدريب منتخب البرازيل بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من الأرجنتين بنتيجة 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026.

المدرب صاحب الـ 62 عاما قاد البرازيل بدءا منذ يناير 2024 وخلال 16 مباراة فاز في 7 وخسر 2 وتعادل في 7.

رامون دياز كورينثيانز دوريفال جونيور الدوري البرازيلي
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