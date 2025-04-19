رجل الأرقام القياسية لأجل مهمة صعبة.. كوزمين مديرا فنيا لـ منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين الروماني كوزمين أورلاريو مديرا فنيا لتدريب المنتخب الإماراتي لمدة عامين.

ويتولى الروماني تدريب منتخب الإمارات خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي أقيل في مارس الماضي.

وأقيل البرتغالي بسبب تذبذب النتائج خلال تصفيات كأس العالم 2026 إذ يحتل المنتخب المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوزبكستان الوصيف قبل جولتين على نهاية المرحلة الثالثة.

وستكون أول مباراة لكوزمين مع الإمارات ضد أوزبكستان يوم 5 يونيو المقبل في الجولة التاسعة من التصفيات.

فيما تُختتم مباريات المرحلة بلقاء قيرغزستان يوم 10 يونيو، ويحتاج المنتخب الإماراتي لتعويض فارق الـ 4 نقاط مع أوزبكستان لخطف بطاقة التأهل المباشر للمونديال عوضا عن خوض الملحق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من تصفيات آسيا إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر. بينما صاحبا المركزين الثالث والرابع يلعبان ملحقا من أجل محاولة التأهل.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يتعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو لتدريب منتخبنا الوطني الأول لمدة عامين ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/tQP87K11gJ — UAEFA (@uaefa_ae) April 19, 2025

من هو كوزمين؟

الروماني البالغ 55 عاما يمتلك مسيرة تدريبية حافلة في العالم العربي وخاصة الإمارات مع أنديتها المختلفة.

بدأ مسيرته التدريبية في 2001 برومانيا وأصبح مدربا للهلال السعودي بين 2007 و2009 توج خلالها لـ 3 ألقاب محلية.

ثم قاد السد القطري للتتويج بلقب كأس نجوم قطر في 2010.

وبدأ رحلته الإماراتية مع العين لمدة عامين بين 2011 و2013 حقق خلال لقبين للدوري ولقب للسوبر المحلي.

ثم أصبح مدربا لشباب الأهلي بين 2013 وحتى 2017 وفاز مع الفريق بـ 8 ألقاب ووصل لنهائي دوري أبطال آسيا 2015، كأكثر مدرب تحقيقا للألقاب مع فريق واحد في تاريخ الأندية الإماراتية.

وخاض أولاريو أول تجربة له مع منتخب وطني بتدريب السعودية بعقد مؤقت بالاتفاق مع شباب الأهلي خلال كأس آسيا 2015 ورحل بعد نهاية مشوار الصقور الخضر بالهزيمة في 3 مباريات وتحقيق فوز وحيد.

ودرب الروماني جيانسو سونينج الصيني لمدة 3 مواسم وفاز بلقب الدوري في 2020 للمرة الأولى والوحيدة في تاريخ النادي.

وعاد مجددا للتدريب في الإمارات منذ 2021 قائدا الشارقة لتحقيق 4 ألقاب محلية.

وسبق أن حاز أولاريو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإماراتي 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017.

إجمالا خلال مسيرته التدريبية حقق 22 لقبا ما يجعله في المركز العاشر من حيث المدربين الأكثر تتويجا في التاريخ.

وهو أيضا أكثر من حقق الألقاب في الكرة الإماراتية برصيد 15 لقبا منها 4 مرات للدوري الإماراتي كأكثر مدرب تحقيقا للقب، والوحيد الذي فاز باللقب 3 مرات متتالية.