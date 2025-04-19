لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان وروما وجهتان محتملتان لـ أنشيلوتي

يتنافس ميلان وروما للحصول على خدمات الإيطالي كارلو أنشيلوتي إذا غادر تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الناديان للإجراء تغييرات فنية في مقعد المدرب عقب نهاية الموسم.

ووفقا للتقارير لن يستمر سيرجيو كونسيساو في منصب المدير الفني لميلان بعد نهاية الموسم، فيما ستنتهي مرحلة كلاوديو رانييري المؤقتة بنهاية الموسم مع روما.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن روما وميلان وجهتان محتملتان الموسم المقبل لـ كارلو أنشيلوتي إذا غادر ريال مدريد.

وسبق أن كشف أنشيلوتي عن رغبته في اعتزال التدريب عقب نهاية مشواره مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة لتصريحات سابقة للمدرب الإيطالي إذ قال من قبل إنه "سيعود آجلا أم عاجلا لروما" كما وصف ميلان بأنه "شكل تأثيرا ملحوظا في حياته مع ريال مدريد".

ولذلك ربما رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد يفتح الباب لولاية ثانية مع ميلان أو عودة لروما الذي ارتدى قميصه كلاعب لمدة 8 مواسم.

وسبق أن كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن مصير أنشيلوتي بات مرتبطا بمواجهتي برشلونة.

ويواجه ريال مدريد فريق برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل بينما مواجهة الدوري ستكون 11 مايو.

ويرتبط أنشيلوتي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل استمراره محل شك.