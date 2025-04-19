جيوكيريس: مستقبلي؟ لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث

وسط تألق فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة الملفت لأكثر من موسم، خرج ليتحدث عن مستقبله.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة

وحسب التقارير الإخبارية فإن أرسنال مهتم كثيرا بضم المهاجم السويدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جيوكيريس لقناة سبورت تي في البرتغالية: "مستقبلي؟ لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث، أستمتع باللحظة الحالية".

وأتم "الاتفاق مع النادي لتخفيض قيمة الشرط الجزائي؟ لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".

ووصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى المساهمة الـ70 له في الموسم الجاري سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

رفقة فريقه، لعب جيوكيريس 46 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 11 آخرين.

وسجل جيوكيريس هاتريك في فريق موريرينسي في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

وسجل جيوكيريس 85 هدفا وصنع 26 في 92 مباراة مع سبورتينج، وكان له دور كبير في تتويج الفريق بالدوري البرتغالي في الموسم الماضي.

وتعاقد سبورتنج لشبونة مع جيوكيري في صيف 2023 قادما من كوفنتري سيتي مقابل 24 مليون يورو.