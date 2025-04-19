مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد

أشاد خوسيه ريفيرو المدير الفني لـ أورلاندو بايرتس بقدرات خصمه بيراميدز كثيرا قبل المباراة بينهما.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "نحن على وشك مواجهة أصعب خصم خلال الموسم الحالي من وجهة نظري".

وأضاف "الحقيقة أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويقدم أداء جيدا في مسابقة الكأس ودوري أبطال إفريقيا، كل ذلك يقول الكثير عنه".

وشدد "بعد تحليل طريقة لعب بيراميدز وجدت أن إيقافه يعد أمرا معقدا، لم يصل إلى نصف النهائي بالصدفة أبدا".

وواصل "بيرامديز لديه مواهب كثيرة في خط الهجوم ويتمتون بالخبرة ويستحوذون على الكرة، فريق يصعب السيطرة عليه".

وأنهى حديثه قائلا: "نعلم أهمية التأكد من أننا نكون في أفضل نسخة من أنفسنا، أي مستوى آخر لن يكون في صالحنا".

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.