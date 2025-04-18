سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تفاصيل إصابة نجمه نيمار والذي خرج مصابا خلال مواجهة أتليتكو مينيرو في الدوري البرازيلي.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وتعرض نيمار لآلام خلال المباراة ليغادر المباراة بعد 32 دقيقة فقط.

وكشف سانتوس إصابة نجمه عضلة الفخذ الأيسر ومواصلة اللاعب برنامج تقوية العضلات لتجنب حدوث إصابات جديدة.

وجاء بيان النادي

"بعدما تعافى نيمار من إصابته العضلية وكان في مرحلة تدريب لاستعادة الكتلة العضلية، عاد إلى المباريات. ولكن خلال الشوط الأول من مباراة انتصار سانتوس على أتلتيكو مينيرو، شعر بعدم ارتياح جديد في فخذه الأيسر. وبعد إجراء فحوصات، تم تأكيد إصابته الجديدة، وهذه المرة في العضلة نصف الغشائية.

بدأ اللاعب بالفعل العلاج في مركز التدريب "ري بيليه"، وأظهرت الفحوصات أن الإصابة السابقة في العضلة الأخرى لم تتكرر. إلى جانب ذلك، سيواصل اللاعب برنامج تقوية العضلات، بهدف الوصول إلى مستويات عضلية مثالية لتجنب حدوث إصابات جديدة.

سيتم إعادة تقييم حالته بشكل دوري لمتابعة تطورات العلاج واتخاذ أي قرارات إضافية إذا لزم الأمر. ونشير إلى أن هذه المشاكل ربما بسبب عدم المشاركة سابقا، وبالتعاون مع الطاقم الفني واللاعب نفسه، تقرر الاستمرار في هذا العمل العلاجي، مع إمكانية تنفيذ استراتيجيات إضافية لتحقيق النتائج المثالية لعودته إلى الملاعب".

Sobre NEYMAR JR: Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de… pic.twitter.com/U6RFOEJ7UA — Santos FC (@SantosFC) April 18, 2025

وتعتبر تلك المباراة رقم 100 في مسيرة نيمار مع سانتوس، لكن الأمور لم تسير على ما يرام مع نجم البرازيل.