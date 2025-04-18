سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 23:50

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تفاصيل إصابة نجمه نيمار والذي خرج مصابا خلال مواجهة أتليتكو مينيرو في الدوري البرازيلي.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وتعرض نيمار لآلام خلال المباراة ليغادر المباراة بعد 32 دقيقة فقط.

وكشف سانتوس إصابة نجمه عضلة الفخذ الأيسر ومواصلة اللاعب برنامج تقوية العضلات لتجنب حدوث إصابات جديدة.

أخبار متعلقة:
في مئويته مع سانتوس.. نيمار يغادر مواجهة أتليتكو مينيرو باكيا بسبب الإصابة نيمار يعود من الإصابة ويشارك كبديل في خسارة قاتلة أمام فلومينينسي بالدوري البرازيلي إقالة مدرب نيمار في سانتوس العودة تتأجل.. إندريك يعوض نيمار في قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين

وجاء بيان النادي

"بعدما تعافى نيمار من إصابته العضلية وكان في مرحلة تدريب لاستعادة الكتلة العضلية، عاد إلى المباريات. ولكن خلال الشوط الأول من مباراة انتصار سانتوس على أتلتيكو مينيرو، شعر بعدم ارتياح جديد في فخذه الأيسر. وبعد إجراء فحوصات، تم تأكيد إصابته الجديدة، وهذه المرة في العضلة نصف الغشائية.

بدأ اللاعب بالفعل العلاج في مركز التدريب "ري بيليه"، وأظهرت الفحوصات أن الإصابة السابقة في العضلة الأخرى لم تتكرر. إلى جانب ذلك، سيواصل اللاعب برنامج تقوية العضلات، بهدف الوصول إلى مستويات عضلية مثالية لتجنب حدوث إصابات جديدة.

سيتم إعادة تقييم حالته بشكل دوري لمتابعة تطورات العلاج واتخاذ أي قرارات إضافية إذا لزم الأمر. ونشير إلى أن هذه المشاكل ربما بسبب عدم المشاركة سابقا، وبالتعاون مع الطاقم الفني واللاعب نفسه، تقرر الاستمرار في هذا العمل العلاجي، مع إمكانية تنفيذ استراتيجيات إضافية لتحقيق النتائج المثالية لعودته إلى الملاعب".

وتعتبر تلك المباراة رقم 100 في مسيرة نيمار مع سانتوس، لكن الأمور لم تسير على ما يرام مع نجم البرازيل.

وعاد نيمار للتو من إصابة حرمته من المشاركة مع الفريق ومنتخب البرازيل خلال الفترة الماضية، وبدأ لأول مرة كأساسي منذ العودة من الإصابة أمام أتليتكو مينيرو.

وتغلب سانتوس على أتليتكو مينيرو بهدفين دون مقابل، وسجل الفريق الهدفين في أول نصف ساعة قبل مغادرة نيمار الملعب.

ورفع سانتوس رصيده إلى 4 نقاط بعد تحقيق الانتصار الأول عقب مرور 4 جولات من المسابقة.

ويتواجد سانتوس في المركز الثاني عشر بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع.

وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي حيث كان يبلغ عقده 130 مليون جنيه أسترليني.

نيمار الهدافي التاريخي للبرازيل ظهر لأول مرة مع سانتوس عام 2009 ونجح في الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 2011 ونجح في التسجيل في المباراة النهائية.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها مع سانتوس شارك في 225 مباراة في جميع المسابقات وسجل 136 هدفا، و64 تمريرة حاسمة.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة قبل الانتقال الكبير إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

سانتوس نيمار الدوري البرازيلي
نرشح لكم
تقرير: مدرب البرازيل السابق الأقرب لخلافة دياز في تدريب كورينثيانز في مئويته مع سانتوس.. نيمار يغادر مواجهة أتليتكو مينيرو باكيا بسبب الإصابة تقرير برازيلي: هل يصبح كلوب مدربا لمنتخب البرازيل؟ تقرير: سانتوس يبدأ مفاوضاته مع سامباولي إقالة مدرب نيمار في سانتوس فيفا يكشف عن إقامة مباراة فاصلة حال تأكد استبعاد ليون من كأس العالم للأندية ريليفو: ميسي سيجدد تعاقده مع إنتر ميامي من أجل كأس العالم.. والعودة لـ برشلونة سكاي: المفاوضات لم تصل لمرحلة متقدمة.. إنتر ميامي يسعى لضم دي بروين
أخر الأخبار
كونتي: خلال 8 أشهر مع نابولي فهمت الكثير 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات 11 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: أرسنال يكثف مفاوضاته لتجديد عقد مايلز لويس سكيلي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - خماسي دفاعي.. وغياب وسام أبو علي ضد صنداونز 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: نشعر بالألم بعد ما حدث أمام أرسنال.. وهذا موقفي من تدريب البرازيل 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بوستيكوجلو يكشف تفاصيل إصابة سون قبل لقاء نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مدرب البرازيل السابق الأقرب لخلافة دياز في تدريب كورينثيانز 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح