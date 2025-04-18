بيولي: الهزيمة لم تكن في الحسبان.. والقادسية استحق الفوز

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 23:30

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي

اعترف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر أن منافسه القادسية استحق الفوز على فريقه.

وسقط النصر في فخ الخسارة مجددا من القادسية في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، لكن القادسية استحق الفوز".

أخبار متعلقة:
الدوري السعودي – القادسية يُسقط النصر.. والأهلي يكتسح بخماسية تليجراف: النصر السعودي يسعى لضم كايسيدو الرياضية: بيولي يرغب في استكمال مشواره مع النصر رغم العروض الإيطالية النصر يدرس تصعيد قضية حارس العروبة لمركز التحكيم الرياضي السعودي

وأضاف "لا أرى أننا كنا سيئين، لعبنا بشكل جيد جيدا، لكن لا نقلل من مستوى القادسية وقوته وقيمته".

وأكمل "كنت أفكر في الفوز، ولذلك أجريت التغييرات المناسبة، ولا أرى أن خط الهجوم أدى بطريقة غير جيدة، لكن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وواصل "القادسية استغل الفرصتين التي حصل عليها وسجل وفاز بنقاط المباراة".

وتابع "لكل مباراة ظروفها الخاصة، لكن خسرنا لقاء هام للغاية، أحيانا نخسر لعدم التوفيق، ندرك صعوبة الوضع في نهاية الموسم".

وأنهى حديثه قائلا: "كان علينا عدم خسارة المباراة، الهزيمة لم تكن في الحسبان، لكن علينا مواصلة العمل".

وفرط النصر في فرصة الاقتراب خطوة نحو صدارة المسابقة بعدما خسر الاتحاد أمس الخميس.

اللقاء شهد إشهار 11 بطاقة صفراء موزعة بين لاعبي الفريقين.

وتعد تلك ثامن مباراة يغيب فيها رونالدو عن التسجيل خلالها في الدوري السعودي هذا الموسم من أصل 27 مباراة خاضها.

الفوز أبقى النصر ثالثا برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

فيما ظل القادسية خامسا خلف الأهلي بعدما تساويا في رصيد النقاط عند 55 نقطة.

ستيفانو بيولي النصر الدوري السعودي القادسية
نرشح لكم
تقرير يكشف سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد الاتحاد الدوري السعودي – القادسية يُسقط النصر.. والأهلي يكتسح بخماسية بمشاركة متأخرة لـ طارق حامد.. ضمك ينتصر على الخلود بثلاثية الركلات الثابتة الدوري السعودي - بلان: نستحق الخسارة أمام الفتح جوميز: استحقينا الفوز على متصدر الدوري.. والنتائج قد لا تنصفك في البدايات جوميز يقود الفتح لإسقاط الاتحاد ويشعل صراع الصدارة في الدوري السعودي للمرة الثالثة.. السعودية إلى نهائي كاس آسيا تحت 17 عاما وتضرب موعدا مع أوزبكستان بمشاركة محمد شريف.. الهلال يقسو على الخليج بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة
أخر الأخبار
جيوكيريس: مستقبلي؟ لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيدرسون يغيب عن مواجهة إيفرتون 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من الـ 17 للسادس.. لامبارد يقترب من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي مع كوفنتري ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد ساعة | الكرة المصرية
انتصار واحد يحسمها.. ليدز وبيرنلي يقتربان من العودة لـ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار 2 ساعة | أمريكا
بيولي: الهزيمة لم تكن في الحسبان.. والقادسية استحق الفوز 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير يكشف سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد الاتحاد 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح