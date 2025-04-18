بيولي: الهزيمة لم تكن في الحسبان.. والقادسية استحق الفوز

اعترف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر أن منافسه القادسية استحق الفوز على فريقه.

وسقط النصر في فخ الخسارة مجددا من القادسية في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، لكن القادسية استحق الفوز".

وأضاف "لا أرى أننا كنا سيئين، لعبنا بشكل جيد جيدا، لكن لا نقلل من مستوى القادسية وقوته وقيمته".

وأكمل "كنت أفكر في الفوز، ولذلك أجريت التغييرات المناسبة، ولا أرى أن خط الهجوم أدى بطريقة غير جيدة، لكن لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وواصل "القادسية استغل الفرصتين التي حصل عليها وسجل وفاز بنقاط المباراة".

وتابع "لكل مباراة ظروفها الخاصة، لكن خسرنا لقاء هام للغاية، أحيانا نخسر لعدم التوفيق، ندرك صعوبة الوضع في نهاية الموسم".

وأنهى حديثه قائلا: "كان علينا عدم خسارة المباراة، الهزيمة لم تكن في الحسبان، لكن علينا مواصلة العمل".

وفرط النصر في فرصة الاقتراب خطوة نحو صدارة المسابقة بعدما خسر الاتحاد أمس الخميس.

اللقاء شهد إشهار 11 بطاقة صفراء موزعة بين لاعبي الفريقين.

وتعد تلك ثامن مباراة يغيب فيها رونالدو عن التسجيل خلالها في الدوري السعودي هذا الموسم من أصل 27 مباراة خاضها.

الفوز أبقى النصر ثالثا برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

فيما ظل القادسية خامسا خلف الأهلي بعدما تساويا في رصيد النقاط عند 55 نقطة.