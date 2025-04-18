تقرير يكشف سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد الاتحاد

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

الفتح

كشف تقرير سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد منافسه الاتحاد.

سقط الاتحاد أمام الفتح بهدفين نظيفين في الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن محمد أبو شقارة الذي كان في الأساس الحكم الرابع أدى أول 12 دقيقة في المباراة دور المساعد الثاني.

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وكان من المفرتض أن يكون تشاد هو المساعد الثاني، لكن وفقا للصحيفة فإنه تعرض لوعكة صحية منعته من أداء دور الحكم المساعد الثاني.

وأفادت الصحيفة أن فاكوندو تيلو حكم ساحة كلف تشاد بدور الحكم الرابع إذ لا يحتاج للركض كثيرا، قبل أن يتمكن من تأدية دوره الأساسي بعد 12 دقيقة.

وعاد أبو شقارة إلى دوره الأساسي هو الحكم الرابع مرة أخرى.

ونال الاتحاد أول خسارة له في الدوري منذ سقوطه أمام ضمك يوم 27 يناير الماضي.

وارتقى الفتح للمركز الـ13 برصيد 29 نقطة متساويا مع الفيحاء صاحب المركز الـ12 بنفس الرصيد.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط أمام ملاحقه الهلال.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة السابعة في 15 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين.

الفتح الدوري السعودي الاتحاد جوزيه جوميز
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