الدوري السعودي – القادسية يُسقط النصر.. والأهلي يكتسح بخماسية

اكتسح الأهلي ضيفه الفيحاء بنتيجة 5-0 وسقط النصر في فخ الخسارة مجددا من القادسية في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وفرط النصر في فرصة الاقتراب خطوة نحو صدارة المسابقة بعدما خسر الاتحاد أمس الخميس.

وتقدم القادسية بهدف تركي العمار في الدقيقة 35.

وعدّل ساديو ماني النتيجة في الدقيقة 84، لكن بيير أوباميانج سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

اللقاء شهد إشهار 11 بطاقة صفراء موزعة بين لاعبي الفريقين.

وتعد تلك ثامن مباراة يغيب فيها رونالدو عن التسجيل خلالها في الدوري السعودي هذا الموسم من أصل 27 مباراة خاضها.

الفوز أبقى النصر ثالثا برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

فيما ظل القادسية خامسا خلف الأهلي بعدما تساويا في رصيد النقاط عند 55 نقطة.

واكتسح الأهلي قبلها الفيحاء بنتيجة 5-0.

وصنع رياض محرز 3 أهداف في الشوط الأول إذ سجل روجر إيبانز هدفين في الدقيقتين 17 و37 ثم إيفان توني في الدقيقة 45 من صناعة الجزائري.

وأضاف توني الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 68، ليصل للهدف رقم 19 ويواصل المنافسة على صراع الهداف مع رونالدو المتصدر برصيد 23 هدفا.

واختتم محرز الخماسية بنفسه اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 82.