هدف مصطفى لا يكفي وكذلك "ركلة ألفاريز".. نانت يخسر أمام رين في الدوري الفرنسي

تغلب رين على ضيفه نانت بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

تحصل رين على ركلة جزاء مبكرا بعد سقوط موسى التعمري إثر عرقلة من الحارس أنتوني لوبيز في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 13 سجلها أرنو كاليمويندو، ولكن على طريقة ركلة ترجيح خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، تم إلغاء الهدف بسبب لمس الكرة مرتين.

وتصدى الحارس أنتوني لوبيز لأخطر الفرص في الدقيقة 17 مرتين، بتسديدة من الخارج تابعها كاليمويندو ليتصدى لها من جديد.

وفي الدقيقة 24 سجل أدريان تروفير الهدف الأول لرين.

وتلقى مصطفى محمد إنذارا في الدقيقة 28 بسبب تدخل قوي.

واضطر نانت لإجراء تبديل مزدوج في الدقيقة 34 بخروج الحارس أنتوني لوبيز وسوربا توماس، ونزول باتريك كارلجرين وماركوس كوكو.

وسجل مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 54 بعد لمسة أولى تفوق فيها على المدافع ثم سجل باللمسة الثانية.

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الهدف هو الخامس لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي هذا الموسم مع نانت، والسادس في جميع المسابقات بجانب هدفه في كأس فرنسا.

وتعرض ماركوس كوكو للطرد في الدقيقة 58 بسبب ضرب بدون كرة.

وخرج مصطفى في الدقيقة 71 ليأتي جوهان لوبونان بدلا منه.

ولكن في الدقيقة 86 سجل محمد ميتي الثاني لرين بعد تمريرة تروفير.

الفوز رفع رصيد رين إلى 38 نقطة في المركز العاشر.

بينما تجمد رصيد نانت عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب نانت المباراة المقبلة يوم 22 أبريل ضد باريس سان جيرمان الذي حسم اللقب بالفعل.