صالات - قائمة منتخب مصر سيدات في أمم إفريقيا

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 22:44

كتب : محمد جمال

نادر رشاد

أعلن نادر رشاد المدير الفني لمنتخب مصر سيدات لكرة الصالات القائمة المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب البطولة خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

ويشارك كل من مصر والمغرب وأنجولات والكاميرون وغينيا ومدغشقر وناميبيا والسنغال وتنزانيا في البطولة.

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ويخوض المنتخب مباراتعه الأولى ضد أنجولا على ملعب مولاي عبد الله في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة يوم 24 أبريل القادم.

وفي الجولة الثانية سيلاقي منتخب مصر غريمه غينيا في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة صباح الأحد المقبل يرأس البعثة علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات.

وتضم قائمة اللاعبات النهائية للمشاركة في البطولة كلا من:

يارا صبري السيد - إسراء فرح فؤاد - شروق إبراهيم جمعة - ملك عمرو محمد - ندي مؤمن محمد - نورهان عاشور سيد - أسماء علي محمد - ميرنا محسن عبد الغني - ندي إبراهيم الغريب - بسملة فتحي محمد - سهيلة حسين- أمينة وليد- فاطمة مصطفي حسن - فرح سمير علي.

نادر رشاد مصر المغرب كأس أمم إفريقيا
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