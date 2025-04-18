مباراة ودية لـ منتخب مصر للشباب ضد الجونة
الجمعة، 18 أبريل 2025 - 22:29
كتب : FilGoal
يخوض منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام الجونة استعدادا لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.
وتستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا للشباب بدءا من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.
ويخوض منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه معسكرا مغلقا لحين افتتاح البطولة ضد جنوب إفريقيا يوم 27 أبريل.
وستقام المباراة ضمن معسكر منتخب مصر ضد الجونة غدا السبت في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت.
بطولة إفريقيا للشباب يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.
نرشح لكم
صالات - قائمة منتخب مصر سيدات في أمم إفريقيا محترف أستون فيلا ويوسف سيد عبد الحفيظ على رأس قائمة منتخب مصر في كأس إفريقيا للشباب باستثناء الافتتاح.. استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباريات شباب مصر ضمن 12 مباراة محترف وحيد.. في الجول يكشف قائمة من 34 لاعبا لاختيار 26 في بطولة أمم إفريقيا للشباب اجتماع موسع للاستعدادات النهائية لاستضافة أمم إفريقيا للشباب رباعي منتخب الناشئين: نرغب في خوض تجربة الاحتراف بعد كأس العالم تحت 17 عاما كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان قائمة أمم أفريقيا الكشف عن مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا للشباب
أخر الأخبار
سانتوس يعلن تفاصيل إصابة نيمار 2 ساعة | أمريكا