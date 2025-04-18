مباراة ودية لـ منتخب مصر للشباب ضد الجونة

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - مران منتخب مصر للشباب

يخوض منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام الجونة استعدادا لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا للشباب بدءا من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

ويخوض منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه معسكرا مغلقا لحين افتتاح البطولة ضد جنوب إفريقيا يوم 27 أبريل.

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وستقام المباراة ضمن معسكر منتخب مصر ضد الجونة غدا السبت في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت.

بطولة إفريقيا للشباب يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد)

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا) - محمد سمير (إنبي) - محمد إبراهيم (الزمالك)- أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا) - عبد الله بوستنجي (سموحة) - محمود لبيب (الأهلي) - مؤمن شريف (الاتحاد) - مهاب سامي (إنبي)

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (الأهلي) - سيف عصام (إنبي) - محمد عاطف (الأهلي) - محمد رأفت (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا) - محمد عبد الله (الأهلي) - عمر أسامة (إنبي) - أحمد أبو الفتح شرف (المصري) - عمر خالد بيبو (أروا السويسري)

الهجوم: محمد هيثم (الأهلي) - محمد زعلوك (الأهلي) - مهند محمد (المقاولون العرب) - عمرو فتحي عموري (الاتحاد).

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وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - غانا - تنزانيا - نيجيريا - تونس - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - زامبيا - كينيا - سيراليون

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.

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