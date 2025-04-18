مباراة ودية لـ منتخب مصر للشباب ضد الجونة

يخوض منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام الجونة استعدادا لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر نهائيات أمم إفريقيا للشباب بدءا من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

ويخوض منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه معسكرا مغلقا لحين افتتاح البطولة ضد جنوب إفريقيا يوم 27 أبريل.

وستقام المباراة ضمن معسكر منتخب مصر ضد الجونة غدا السبت في السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت.

بطولة إفريقيا للشباب يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.