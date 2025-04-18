كوبيه: أفلت للمرة الثانية؟ موقف مبابي من كلاسيكو الكأس بعد الإصابة

كشفت إذاعة كوبيه الإسبانية عن موقف كيليان مبابي نجم ريال مدريد من المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر له 26 أبريل.

ويعاني كيليان مبابي من التواء في الكاحل الأيمن، تعرض له أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في نهائي كأس الملك أمام برشلونة.

وخرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال بخسارة الإياب 2-1، بعد خسارة الذهاب في ملعب الإمارات 3-0.

وبذلك يخوض كيليان مبابي مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بعدما كان مهددا عقب تعرضه للطرد أمام ألافيس في الدوري.

وطُرد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 38 بشكل مباشر بعد تدخل عنيف.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

وأسفرت عقوبة إيقاف كيليان مبابي مباراة واحدة فقط بعد الطرد أمام ألافيس.

وبذلك يغيب مبابي عن مواجهة أتليتك بلباو في الدوري والمقرر لها يوم 20 أبريل الجاري.

وكان هناك تخوف من إيقاف مبابي لـ 3 مباريات وبالتالي غيابه عن نهائي كأس الملك أمام برشلونة.

ويعتبر مبابي ثاني مهاجم لريال مدريد يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول خلال مباراة في بطولة الدوري الإسباني في القرن الـ21 بعد رود فان نيستلروي عندما طرد ضد أتليتكو مدريد عام 2008.

وبهذا الفوز وصل ريال مدريد للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.