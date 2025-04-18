خبر في الجول - 6 غرز لـ تريزيجيه في الرأس.. وموعد انضمامه لـ الأهلي

تعرض محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان القطري للإصابة في الرأس خلال مباراة فريقه ضد قطر بالجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر.

واكتفى الدولي المصري بالمشاركة في الشوط الأول وخرج بين الشوطين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جناح الأهلي المستقبلي تعرض لـ 6 عرز في الرأس والإصابة مطمئنة.

وعلم FilGoal.com أيضا بأن اللاعب سينضم للأهلي في مايو بعد المشاركة في كأس أمير قطر مع الريان.

وتعرض تريزيجيه للإصابة في الرأس بعد التحام هوائي خرج على إثره بين شوطين اللقاء وعوضه المخضرم رودريجو تاباتا.

وسجل البرازيلي روجر جيديش ثنائية في الدقيقتين 68 و89 لينهي الموسم في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدفا بفارق 3 أهداف عن أكرم عفيف وبغداد بونجاح.