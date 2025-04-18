بمشاركة متأخرة لـ طارق حامد.. ضمك ينتصر على الخلود بثلاثية الركلات الثابتة

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك - الفيحاء

شارك طارق حامد في عودة فريقه ضمك للانتصارات في الدوري السعودي بالفوز على الخلود بنتيجة 3-1 في الجولة 28.

وللمباراة الثانية على التوالي يتواجد لاعب منتخب مصر السابق كبديل منذ بداية اللقاء بعد تعافيه من الإصابة.

فيما شارك المالي أليو ديانج المُعار من الأهلي للخلود أساسيا وبشكل كامل في المباراة.

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وتقدم ضمك بهدفين في الشوط الأول سجلهما كيفين نكودو في الدقيقتين 18 و45 من علامة الجزاء.

وقلص مزياني ماوليدا الفارق في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51.

وأضاف نيكولاي ستانشيو الهدف الثالث في الدقيقة 73 لصالح ضمك من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وشارك طارق حامد في اللقاء بدلا من طارق عبد الله في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد ضمك لـ 31 نقطة في المركز الـ 11.

فيما تراجع الخلود للمركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة متكبدا الخسارة الرابعة تواليا على التوالي.

طارق حامد ضمك الدوري السعودي أليو ديانج الخلود
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