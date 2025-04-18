انتهت في الدوري الفرنسي - رين (2)-(1) نانت
الجمعة، 18 أبريل 2025 - 21:00
كتب : FilGoal
يلعب نانت ضد رين بمشاركة مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.
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بداية المباراة