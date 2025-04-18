انتهت في الدوري الفرنسي - رين (2)-(1) نانت

يلعب نانت ضد رين بمشاركة مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

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ق 86 جوووول محمد ميتي يسجل الثاني لرين بعد تمريرة تروفير

ق 71 جوهان لوبونان بدلا من مصطفى محمد

ق 54 جووووول مصطفى محمد يسجل هدف التعادل.. لمسة أولى تفوق فيها على المدافع ثم سجل باللمسة الثانية

ق 34 تبديل مزدوج للإصابة في نانت.. خروج الحارس أنتوني لوبيز وسوربا توماس، ونزول باتريك كارلجرين وماركوس كوكو

ق 28 إنذار مصطفى محمد بسبب العرقلة

ق 24 جووول أدريان تروفير يسجل الهدف الأول لرين

ق 17 لوبيز يتصدى مرتين! تسديدة من الخارج يتصدى لها يتابعها كاليمويندو ليتصدى لها من جديد

ق 13 ألفاريز مجددا! أرنو كاليمويندو يسجل ولكن ركلة الجزاء تُلغى بسبب لمس الكرة مرتين

ق 11 ركلة جزاء لصالح رين بعد سقوط موسى التعمري إثر عرقلة من الحارس أنتوني لوبيز

بداية المباراة