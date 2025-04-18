الدوري القطري – إصابة تريزيجيه وخسارة حمدي فتحي في الجولة الأخيرة

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

تعرض محمود حسن "تريزيجيه" للإصابة خلال مباراة الريان في الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر.

فيما خسر حمدي فتحي مع الوكرة ضد الشمال بهدف دون رد.

والتقى الريان مع قطر في الجولة الأخيرة، وغاب أحمد عبد القادر عن صفوف الأخير بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية.

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وتعرض تريزيجيه للإصابة في الرأس بعد التحام هوائي خرج على إثره بين شوطين اللقاء وعوضه المخضرم رودريجو تاباتا.

وسجل البرازيلي روجر جيديش ثنائية في الدقيقتين 68 و89 لينهي الموسم في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدفا بفارق 3 أهداف عن أكرم عفيف وبغداد بونجاح.

الريان أنهى الموسم برصيد 33 نقطة في المركز الخامس.

وخسر الوكرة من الشمال في مباراة شارك فيها حمدي فتحي أساسيا بشكل كامل بعد عودته عقب انتهاء إيقافه في المباراة الماضية.

وسجل عمر محمد هدف فوز الشمال من صناعة المخضرم بغداد بونجاح في الدقيقة 51.

وأهدر فريد بولاية ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة مضيعا على الوكرة فرصة التعادل.

الوكرة أنهى المسابقة في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

دوري نجوم قطر الريان الوكرة حمدي فتحي تريزيجيه - الريان - الخور
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