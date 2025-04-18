كرة يد – رباعية.. الأهلي يتوج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 19:47

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد

فاز الأهلي بلقب كأس مصر لـ كرة اليد 2024-25 بالفوز على الزمالك بنتيجة 21-18 في لقاء أقيم على صالة حسن مصطفى.

وحقق الأهلي الثلاثية المحلية: الدوري والكأس والسوبر، بالإضافة للقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد هذا الموسم.

وفاز الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ 11 في تاريخه، إذ حقق اللقب الخامس له في آخر 7 نسخ.

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فيما لا زال كأس مصر عصيا على الزمالك إذ لم يتوج باللقب منذ 2016.

وسيلتقي الفريقان مجددا في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي يوم 12 مايو المقبل على صالة النادي الأهلي الذي يستضيف البطولة.

وربما يتجدد اللقاء بينهما مجددا في كأس الكؤوس الإفريقية والتي ستقام بعد نهاية السوبر القاري.

وصف المباراة

تقدم الزمالك بأول هدفين ثم أدرك الأهلي التعادل 2-2.

وبعد انتصاف الشوط الأول أصبحت النتيجة 5-5 بين الفريقين في ظل تألق كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد حارسا الفريقين.

وفي الدقيقة 23 وسّع الأهلي الفارق بنتيجة 10-7، ثم أصبحت النتيجة 11-8 في الدقيقة 28.

وطالب الزمالك بوقت مستقطع واستطاع بعدها تسجيل هدفين أنهى بهما الشوط الأول بنتيجة 11-10 لصالح الأهلي.

في الشوط الثاني أدرك الزمالك التعادل ثم قلب الطاولة بنتيجة 13-12.

استمر التعادل حاكما بين الفريقين وواصل كلا الحارسين التألق.

وفي الدقيقة 49 تقدم الأهلي بنتيجة 17-16.

وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء تقدم الأهلي مجددا بنتيجة 19-18.

استطاع الفريق توسيع الفارق بهدفين جديدين ليحسم لقب كأس مصر لصالحه.

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