البطولة الـ80.. السد يتوج ببطولة الدوري القطري للمرة الثانية تواليا

توج السد ببطولة الدوري القطري بفوزه على منافسه الأهلي الدوحة بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من البطولة.

وسجل أهداف السد كل من أكرم عفيف ومصطفى مشعل وباولو أوتافيو ورافا موخيكا وكلاودينيو.

وتعتبر هذه بطولة الدوري هي الثانية له على التوالي.

ووصل السد للبطولة رقم 80 في تاريخه.

ونافسه الدحيل حتى الجولة الأخيرة، لكن الأمر لم يكن يعتمد كليا على فوز الدحيل في مباراته ضد الخور.

وانتصر الدحيل على خصمه الخور بهدف دون رد في الجولة ذاتها، إلا أنه كان يحتاج لخساره السد كي يتوج بالدوري.

وحضر تشافي هيرنانديز لاعب ومدرب السد السابق في المباراة الحاسمة للقب.

ويقود الإسباني فيليكس سانشيز تدريب السد والذي كان يدرب منتخب قطر لسنوات عديدة.

وفاز السد بلقب الدوري وهو الفريق الأقوى هجوميا بتسجيله 62 هدفا واستقباله 23 آخرين.