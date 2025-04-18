تورام يتعرض لإجهاد عضلي.. وموقفه من المشاركة ضد بولونيا وميلان

أعلن إنتر تعرض ماركوس تورام لاعب الفريق إجهاد عضلي.

وحسبما أعلن النادي الإيطالي، فإن تورام يعاني من إجهاد عضلي في الفخذ الأيسر وستقيم حالته يوما بعد يوم.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن اللاعب الفرنسي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة فريقه ضد منافسه بولونيا التي ستقام الأحد المقبل.

فيما أفادت أن من المرجح غياب تورام عن مباراة دربي ميلانو ضد ميلان يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بولونيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف.

وسيلاقي إنتر خصمه ميلان في إياب دور نصف النهائي من كأس إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

وخاض تورام 44 مباراة مع إنتر خلال الموسم الحالي وسجل 17 هدفا وصنع 9 أهداف آخرين.