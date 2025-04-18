إنريكي: لا أعتبر نفسي ناجحا... وأبذل قصارى جهدي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

شدد لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أنه يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق.

ويستعد بطل الدوري الفرنسي لمواجهة لو هافر الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا".

وقال لويس إنريكي خلال مؤتمر صحفي: "مباراة أستون فيلا كانت صعبة، لكننا لعبنا بشكل أفضل مما توقعنا. ما رأيته إيجابيا، لا يجب أن نفكر في أننا سنتفوق على الجميع".

وأضاف "منذ الدقيقة 80 هاجمنا مجددا وحاولنا التسجيل، وهذا ما بنينا عليه الفريق".

وتفوق باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4 على أستون فيلا في مجموع مباراتي ربع نهائي دوري الأبطال وسيواجه أرسنال في المربع الذهبي.

وأردف "هدفي منذ الوصول هنا؟ لا أعتبر نفسي ناجحا. أنا هنا لأصنع التاريخ، وأبذل قصارى جهدي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أثق في لاعبي فريقي، أحتاج 16-17-18 لاعبا ليكونوا في أفضل حالاتهم، ما يميز قائمة الفريق هي القدرة على الرد على أي فريق".

وأتم "مواجهة لو هافر هي الأصعب هذا الموسم من ناحية التحفيز أمام فريق يصارع من أجل البقاء".

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي فعليا قبل نهاية الموسم بـ 6 جولات.

ولم يخسر الفريق في الدوري الفرنسي إذ حقق 23 انتصارا من أصل 28 جولة ويعتلي الصدارة برصيد 74 نقطة بفارق 21 نقطة عن موناكو الوصيف.

فيما يحتل لو هافر المركز الـ 16 -المؤهل لملحق الهبوط- برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.