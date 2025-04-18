هل ينضم تريزيجيه وعبد القادر وحمدي فتحي لـ الأهلي بعد نهاية الدوري القطري

ينتهي الدوري القطري (دوري نجوم قطر) والذي يشهد تواجد الثلاثي المصري المحترف: محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي والمنتظر انضمامه لـ الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر اليوم الجمعة لحسم هوية بطل المسابقة والمتأهلين للمنافسات القارية الآسيوية الموسم المقبل.

البعض ربط عودة الثلاثي لـ الأهلي وبدء الاستعدادات بشكل مبكر بعد نهاية الدوري القطري -اليوم الجمعة- مع الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالفعل الأهلي ضم تريزيجيه بشكل نهائي من طرابزون سبور بعد نهاية إعارته مع الريان القطري.

واستعار الأهلي خدمات حمدي فتحي من الوكرة في مونديال الأندية، فيما يعود أحمد عبد القادر بعد نهاية إعارته.

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فما هو موعد انضمام الثلاثي لـ الأهلي؟

في البداية، الموسم في قطر لا ينتهي بنهاية الدوري الذي يحمل اسم دوري نجوم قطر، بل هناك مسابقتان جديدتان من المنتظر إقامتهما.

أولا: كأس قطر

بطولة كأس تشهد مشاركة أول 4 فرق احتلت المراكز الـ 4 الأولى في دوري نجوم قطر.

وستقام نسخة 2025 بمشاركة كل من السد والدحيل والغرافة وأهلي الدوحة، بعدما حسموا مقاعد المربع الذهبي قبل الجولة الأخيرة، أي أن ثلاثي الأهلي لن يشارك بها.

وتُلعب البطولة بنظام خروج المغلوب أي مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية، وتقرّر إقامة مباراتي نصف النهائي يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وستقام المباراة النهائية يوم 10 مايو المقبل، وستقام المباريات الـ 3 على استاد جاسم بن حمد.

وسيلعب الفريق الأول في ترتيب الدوري مع صاحب المركز الرابع بينما يلعب صاحب المركز الثاني مع ثالث الترتيب على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

يذكر أن حمدي فتحي توج بلقب الموسم الماضي بقميص الوكرة.

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ثانيا: كأس الأمير

تبدأ البطولة بدور تمهيدي بمشاركة فرق من الدرجة الثانية وستقام المرحلة يوم 21 أبريل الجاري.

وبعد نهاية المرحلة التمهيدية ستقام في 24 أبريل الموافق الخميس المقبل قرعة البطولة من دور الـ 16 وحتى النهائي.

ولم يتحدد بعد موعد نهائي كأس الأمير، وهي البطولة الختامية للموسم بأكمله.

وتوج بها السد الموسم الماضي على حساب قطر في المباراة النهائي.

وبالتالي لن ينضم الثلاثي المحترف للأهلي إلا مع نهاية مشوارهم مع البطولة المُلقبة بـ "أغلى الكؤوس".

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