بعد احتفاله ضد فريقه السابق.. بافار يعتذر لجماهير بايرن ميونيخ

اعتذر بنجامين بافار لاعب إنتر لمشجعي نادي بايرن ميونيخ بعد التسجيل في مرماه.

وتعادل إنتر ضد منافسه بايرن ميونيخ بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وسجل بافار أول أهدافه مع النيراتزوري.

وكتب اللاعب الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام "جعلني بايرن ميونيخ اللاعب الذي أنا عليه اليوم، هذا النادي كان منزلي لسنوات عديدة".

وأضاف "لن أنسى أبدا كم كان شرفا لي أن أكون اللاعب الأخير الذي ارتدى قميص رقم 5 وواصل إرث أسطورة -بيكناباور-".

وتابع "كان احتفالي ببساطة بمثابة فرحة طفل يلعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يكن الأمر يتعلق أبدا بعدم احترام مشجعي نادي بايرن ميونيخ".

وأتم "الكثير من الحب لكم".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى إنتر قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2023 مقابل 31 مليون يورو.

وتمكن إنتر من بلوغ دور نصف النهائي بعد تمكنه من التغلب على بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وسيلاقي إنتر خصمه برشلونة في دور نصف النهائي.

وستقام مباراة الذهاب يوم 30 أبريل على الملعب الأولمبي، بينما لقاء الإياب سيكون 6 مايو المقبل على ملعب جيوزيبي مياتزا.