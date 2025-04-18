انتهت كرة يد - الأهلي (21)-(18) الزمالك.. الأهلي بطل كأس مصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2025 لكرة اليد.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ويسعى الفريقان للعودة للتتويج باللقب بعدما حصد سبورتنج آخر ألقابها الموسم المقبل.

لمشاهدة المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت الأهلي بطل كأس مصر بالفوز 21-18

ق 59: الأهلي يوسع الفارق 21-18

ق 56: 19-18 للأهلي

ق 49: الأهلي يتقدم 17-16

ق 43: 15-15

ق 39: 13-13

ق 38: الزمالك يقلب الطاولة ويتقدم 13-12

ق 33: 11-11 الزمالك يعادل النتيجة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 11-10

ق 30 الزمالك يقلص الفارق بهدفين 11-10

ق 28: 11-8 للأهلي

ق 23: الأهلي يوسع الفارق 10-7

ق 20: 8-6 للأهلي

ق 18: 7-6 للأهلي

ق 14: 5-5

ق 10: التعادل 4-4

ق 9: الأهلي يتقدم 4-3

ق 6: 3-2 للزمالك

ق 5: 2-2 الأهلي يتعادل

ق 3: 2-0 للزمالك

بداية اللقاء