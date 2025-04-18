ألونسو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تدريب ريال مدريد

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

يجد تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة مستقبله وتدريب ريال مدريد وذلك قبل مباراة سان باولي.

ويستعد باير ليفركوزن لمواجهة منافسه سان باولي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "تدريب ريال مدريد؟ هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة المستقبل، نحن في لحظة مهمة للغاية في الموسم".

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وأتم "لا أريد أن أتحدث عن التكهنات والشائعات، الأهم بالنسبة لي هو ما يحدث خلال الفترة الحالية".

ويحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما يأتي سان باولي في المركز الـ15 برصيد 29 نقطة.

وتتبقى 5 جولات على نهاية الدوري الألماني.

وبات أنشيلوتي مهددا بالرحيل عن تدريب ريال مدريد بعد الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال على يد أرسنال.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن ريال مدريد مطالب بدفع 10 ملايين يورو لباير ليفركوزن حال أراد التعاقد مع تشابي ألونسو خلفا لكارلو أنشيلوتي.

أوضحت الصحيفة ذاتها أن ألونسو تحدث مع فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن حول إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد، وأن النادي الألماني يرغب باستمرار تشابي ألونسو على الأقل لمدة موسم آخر، لكنه متمسك بالحصول على حقوقه المالية حال رحيل المدرب الإسباني عن تدريبه..

وتشير التقارير الصحفية إلى أن تشابي ألونسو هو المطلوب الأول لتدريب ريال مدريد الإسباني في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي.

ويتولى تشابي ألونسو البالغ من العمر 43 عاما تدريب ليفركوزن منذ عام 2022 وقاد الفريق للفوز بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وودع ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام أرسنال.

وكشفت صحيفة سبورت أن مصير أنشيلوتي بات مرتبطا بمواجهتي برشلونة.

ويواجه ريال مدريد فريق برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل بينما مواجهة الدوري ستكون 11 مايو.

ويرتبط أنشيلوتي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل استمراره محل شك.

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