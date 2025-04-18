مؤتمر دودو الجباس: جاهزون لمواجهة أورلاندو.. وطموح بيراميدز بلا حدود

يثق دودو الجباس مهاجم بيراميدز في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الجباس في مؤتمر صحفي: "جاهزون ومتشوقون لمواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال. الوصول إلى هذه المرحلة أمر يدعو للفخر وطموح بيراميدز بلا حدود من أجل التتويج باللقب القاري".

"بيراميدز يتطور بشكل واضح وينافس على كل البطولات، بفضل مجموعة اللاعبين الرائعين في صفوف الفريق ووجود جهاز فني مميز".

"نعلم أن مواجهة أورلاندو لن تكون سهلة لأنه فريق قوي يقدم كرة قدم ممتازة، ولكن في النهاية بيراميدز يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات بعضهم توج باللقب والبعض الآخر لعب النهائيات".

"الفريق سبق له اللعب مرتين من قبل في جنوب أفريقيا ويعلم أن الأجواء مميزة والجماهير رائعة، والهدف هو تحقيق نتيجة تجعل مواجهة الإياب بالقاهرة أسهل".

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب إبراهيم عادل للإصابة بعد غيابه أمام الجيش الملكي المغربي، ثم الأهلي في الدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.