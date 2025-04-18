مؤتمر يورتشيتش: أعرف كل شيء عن أورلاندو.. وفخورون بالوصول لهذه المرحلة

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 16:47

كتب : عمرو نبيل

يورتشيتش -دودو الجباس - بيراميدز

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على جاهزية فريقه لخوض مواجهة أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "فخور بوصول فريقي إلى هذه المرحلة، وأطالب اللاعبين بالاستمتاع وتقديم أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري".

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وأضاف "أعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، وأن المنافس مقارنة بنادي بيراميدز يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات القارية".

وشدد "شاهدت العديد من مباريات أورلاندو وأعرف كل شيء عن الفريق. لن أغير كثيرا في خطة اللعب والتشكيل، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي".

وأتم "نسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار والمنافسة على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن فريقي سيقدم مباراة كبيرة بدون أدنى شك".

وشهدت قائمة بيراميدز استمرار غياب إبراهيم عادل للإصابة بعد غيابه أمام الجيش الملكي المغربي، ثم الأهلي في الدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وكان بيراميدز تأهل إلى نصف النهائي على حساب الجيش الملكي المغربي.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا كرونسلاف يورتشيتش
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