وكيل كلوب يكشف حقيقة انتقاله لتدريب ريال مدريد

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

رد مارك كوسيكي وكيل أعمال يورجن كلوب على التقارير التي انتشرت عن قرب انتقال المدرب الألماني لتولي قيادة ريال مدريد الإسباني خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية كشف عن أن مصير أنشيلوتي بات مرتبطا بمواجهتي برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل ومواجهة الدوري يوم 11 مايو.

ويرتبط أنشيلوتي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل استمراره محل شك.

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وأوضح وكيل كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "يورجن سعيد للغاية بدوره الجديد كرئيس لمجموعة كرة القدم في ريد بول".

وذكرت سكاي أن كلوب منشغل خلال تلك الفترة بالبحث عن مدرب لـ لايبزيج خلفا لـ ماركو روز الذي رحل عن تدريب الفريق، وتولى زولت لوف المسؤولية بشكل مؤقت.

تقرير لشبكة UOL البرازيلية ذكر أن كلوب مستاءً من العمل داخل المجموعة النمساوية رغم تقاضيه راتبا يتراوح بين 12 لـ 14 مليون يورو.

وقاد يورجن كلوب خلال مسيرته التدريبية أندية ماينز ودورتموند الألمانيين، وليفربول الإنجليزي.

وتوج كلوب مع دورتموند ببطولتين للدوري الألماني، ومثلهما للسوبر.

أما مع ليفربول فتوج بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس إنجلترا، والدرع الخيرية بواقع لقب واحد لكل بطولة، فيما توج بلقبين لكأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم من جوائز فيفا ذا بيست للأفضل في العالم موسم 2018 - 2019.

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