وسام أبو علي: تاريخ مواجهات صنداونز يجعلنا أكثر حماسا.. ونريد الذهاب لكأس العالم ونحن أبطالا للقارة

شدد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي على أهمية مواجهة فريقه المرتقبة ضد صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز الثالثة عصر السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وسام أبو علي عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "اللاعبون تحدثوا بشكل إيجابي عن المباراة وسنظهر ذلك في الملعب".

وأضاف المهاجم الفلسطين "تاريخ المباريات بين الأهلي وصنداونز يجعلنا أكثر حماسا وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في التأهل للنهائي".

وأتم "نريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والذهاب للمشاركة في كأس العالم للأندية ونحن أبطالا للقارة".

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.