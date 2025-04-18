مؤتمر فليك: كل دوريات العالم تحمي أنديتها المشاركة في دوري الأبطال.. أما نحن فلا نجد وقتا للراحة

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن فريقه يعاني من ضغط شديد بسبب ضغط جدول المبارايات.

ويستعد برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو غدا السبت ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "الجدول الزمني للمباريات؟ يبدو أنني لست سعيدا بشأن ذلك، لكنني لا أريد تقديم أعذار أو الشكوى".

وأضاف "نحن لم نحصل على وقت للراحة، وأود التحدث مع الأشخاص المسؤولين عن هذا، لأنهم لا يدركون كيف تسير الأمور فعليا".

وتابع "هل تعرفون كم مباراة لعبنا خلال هذه الأسابيع؟ في كل دوري يتم حماية الأندية عندما يكون لديها مباريات في دوري الأبطال، خاصة في نصف النهائئ أما نحن فلا نجد وقتا للراحة".

وواصل"بعد مباراة دورتموند وصلنا متأخرين جدا، قبل يومين فقط من مباراة سيلتا فيجو. كما قلت سابقا لا أريد أن أبحث عن أعذار ولكن هذا الأمر لم يحدث لي من قبل".

وعن موقف داني أولمو من المشاركة ضد سيلتا فيجو أوضح " سنقرر ذلك غدا. هو جاهز. فيرمين لوبيز قدم أداء جيدا أيضا، لكن أولمو مستعد".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 43 نقطة.