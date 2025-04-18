لمجاورة رحيمي في مونديال الأندية.. العين يقترب من ضم هداف مغربي جديد

كشف موقع البطولة المغربي عن اقتراب المهاجم أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني من الانتقال إلى العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع المغربي إلى أن الكعبي الذي يبلغ من العمر 31 عاما، يحظى باهتمام من إدارة الفريق الإماراتي لتدعيم صفوفه استعدادا لكأس العالم للأندية.

وسجل الكعبي 16 هدفا في الدوري اليوناني هذا الموسم، بالإضافة إلى 7 أهداف في الدوري الأوروبي في 8 مباريات خاضها مع الفريق.

ويمتد عقد الدولي المغربي مع ناديه اليوناني حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن إدارة العين دخلت في مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق بشأن إتمام الصفقة.

وأشار الموقع المغربي إلى أن الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين الإماراتي أبدى موافقته على ضم اللاعب، وأنه سيشكل ثنائيا رفقة مواطنه سفيان رحيمي في هجوم الفريق.

وتابعت البطولة: "عقدت إدارة نادي العين اجتماعا خلال الأيام القليلة الماضية مع المدير الرياضي لأولمبياكوس، في خطوة أولى نحو إنهاء تفاصيل الصفقة، التي يُنتظر أن تُحسم خلال الأسابيع القادمة."

وخاض الكعبي 52 مباراة دولية مع المنتخب المغربي سجل خلالهم 26 هدفا.

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويلعب العين الإماراتي في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي