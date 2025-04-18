بسبب التوقيت الصيفي.. الرابطة تخطر الأندية بتعديل مواعيد مباريات الدوري

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 15:22

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

خاطبت رابطة الأندية المصرية، الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بشان تعديل مواعيد المباريات بسبب التوقيت الصيفي.

وسيتم العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل.

وقالت الرابطة في خطابها للأندية: "بدءا من مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري سيتم تعديل مواعيد المباريات بسبب التوقيت الصيفي".

أخبار متعلقة:
الدوري - موعد مباراة الزمالك ضد المصري مودرن سبورت يدرس الانسحاب من الدوري المصري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود أدار القمة المصرية.. إسكاس حكما لمواجهة برشلونة أمام دورتموند في دوري الأبطال

"المباريات التي تقام الساعه الرابعه مساءً ستقام الساعه الخامسه مساءً و المباريات التي تقام الساعه السابعه مساء ستقام الساعه الثامنه مساء وذلك اعتبارا من الجوله الثالثه وحتى الجوله التاسعه للمرحله النهائيه لبطوله الدوري".

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري يوم 28 أبريل الجاري.

وتنقسم المرحلة النهائية من مسابقة الدوري إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى 9 أندية تنافس على تحديد البطل.

فيما تضم المجموعهة الثانية 9 أندية تنافس على تحديد الهابطين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

الدوري المصري رابطة الأندية الأهلي الزمالك
نرشح لكم
هل ينضم تريزيجيه وعبد القادر وحمدي فتحي لـ الأهلي بعد نهاية الدوري القطري تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز هاني: نهدف لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل وسام أبو علي: تاريخ مواجهات صنداونز يجعلنا أكثر حماسا.. ونريد الذهاب لكأس العالم ونحن أبطالا للقارة مؤتمر الشناوي: لا يوجد حاجز نفسي.. والأهلي ليس غريبا على اللعب في جنوب إفريقيا مؤتمر كولر: تنتظرنا مهمة صعبة أمام صنداونز.. ونمر بمرحلة مهمة للغاية اتحاد الكرة: تسديد مديونيات الأندية أو جدولتها شرط للمشاركة محليا وقاريا.. ومهلة أخيرة الأهلي بالقميص الأحمر.. نتيجة الاجتماع الفني قبل مواجهة صنداونز في دوري الأبطال
أخر الأخبار
إنريكي: لا أعتبر نفسي ناجحا... وأبذل قصارى جهدي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل ينضم تريزيجيه وعبد القادر وحمدي فتحي لـ الأهلي بعد نهاية الدوري القطري 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
بعد احتفاله ضد فريقه السابق.. بافار يعتذر لجماهير بايرن ميونيخ 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
بث مباشر كرة يد - الأهلي (11)-(11) الزمالك.. نهائي كأس مصر 59 دقيقة | كرة يد
ألونسو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تدريب ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا - عن نجم إبسويتش وموقف المصابين وفرحة دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: نهدف لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش