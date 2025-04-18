بسبب التوقيت الصيفي.. الرابطة تخطر الأندية بتعديل مواعيد مباريات الدوري

خاطبت رابطة الأندية المصرية، الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بشان تعديل مواعيد المباريات بسبب التوقيت الصيفي.

وسيتم العمل بالتوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل.

وقالت الرابطة في خطابها للأندية: "بدءا من مباريات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري سيتم تعديل مواعيد المباريات بسبب التوقيت الصيفي".

"المباريات التي تقام الساعه الرابعه مساءً ستقام الساعه الخامسه مساءً و المباريات التي تقام الساعه السابعه مساء ستقام الساعه الثامنه مساء وذلك اعتبارا من الجوله الثالثه وحتى الجوله التاسعه للمرحله النهائيه لبطوله الدوري".

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري يوم 28 أبريل الجاري.

وتنقسم المرحلة النهائية من مسابقة الدوري إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى 9 أندية تنافس على تحديد البطل.

فيما تضم المجموعهة الثانية 9 أندية تنافس على تحديد الهابطين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.