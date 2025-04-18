مؤتمر كولر: تنتظرنا مهمة صعبة أمام صنداونز.. ونمر بمرحلة مهمة للغاية

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز الثالثة عصر السبت ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مهمة صعبة أمام خصم قوي على ملعبه ووسط جماهيره، والنتائج التي سبقت هذه المرحلة والتي تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي".

وأضاف "لاعبو الأهلي لديهم الخبرات اللازمة وسبق لهم اللعب في جنوب إفريقيا. نحن نتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية".

وأتم "تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، وللاعبين لديهم شعور بالمسئولية للمنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير".

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد في السابعة من مساء الجمعة.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.