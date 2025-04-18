اتحاد الكرة: تسديد مديونيات الأندية أو جدولتها شرط للمشاركة محليا وقاريا.. ومهلة أخيرة

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

خاطب اتحاد الكرة الأندية من أجل إتمام متطلبات واشتراطات الحصول على رخصة الأندية لموسم 2025 - 2026.

وطالب الاتحاد في خطابه جميع الأندية باستيفاء المعايير وخاصة المعيار المالي، وإثبات عدم وجود مستحقات مالية مقررة على النادي سواء لأندية أخرى، أو لاعبين، أو عاملين بالنادي، أو الاتحاد المصري لكرة القدم، أو الكاف حتى 31 مارس 2025.

وأشار الاتحاد في خطابه: "في حالة وجود مديونيات مستحقة قبل هذا التاريخ فيجب على ناديكم الموقر تسويتها أو جدولتها بموجب اتفاق مع الدائن وبحد أقصى 31 /5/ 2025."

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وأوضح الاتحاد "في حالة عدم استيفاء تلك المتطلبات سيؤدي ذلك إلى عدم منح الرخصة وبالتالي عدم المشاركة في البطولات المحلية أو القارية للموسم 2025 - 2026".

وأتم خطاب الاتحاد "تستكمل دراسة وإصدار الترخيص بسداد رسم قدره 10 آلاف جنيه، وفي حالة استئناف قرار رفض الحصول على الرخصة من قبل ناديكم يسدد رسم قدره 5 آلاف جنيه يسترد في حالة قبول الاستئناف موضوعا من قبل لجنة استئناف التراخيص".

وأعلن اتحاد الكرة جدولا زمنيا لحصول الأندية على التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين.

وتبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو.. تعرف على التفاصيل بالضغط هنا

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اتحاد الكرة مديونيات الأندية
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