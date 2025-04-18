الدوري السعودي - بلان: نستحق الخسارة أمام الفتح

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

اعترف الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة باستحقاق فريقه الخسارة على يد الفتح.

وسقط الاتحاد أمام الفتح بهدفين نظيفين في الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي.

وقال بلان في مؤتمر صحفي: "لم نستحق الفوز، الفريق الذي استحق كان الفتح".

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وأضاف "قدمنا مباراة سيئة جدا، لم يعطونا مساحات اللعب، النتيجة طبيعية، وللمرة الأولى لا نحرز أهدافا".

وأتم "سأحث اللاعبين على استعادة التركيز الذهني، بعدما افتقدنا الأداء الجماعي والحلول الفردية".

ونال الاتحاد أول خسارة له في الدوري منذ سقوطه أمام ضمك يوم 27 يناير الماضي.

وارتقى الفتح للمركز الـ13 برصيد 29 نقطة متساويا مع الفيحاء صاحب المركز الـ12 بنفس الرصيد.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 65 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط أمام ملاحقه الهلال.

ونجح جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي للفتح، في انتشال فريقه من ذيل الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق جوميز للفوز للمباراة السابعة في 15 مباراة قاد خلالهم الفريق، فيما تلقى الخسارة في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين.

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