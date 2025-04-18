صن: مزراوي غادر الملعب بين شوطي مباراة ليون بسبب أزمة عائلية

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد ع مغادرة لاعبي الفريق ملعب أولد ترافورد بين شوطي مواجهة ليون الفرنسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ونقلت صن تصريحات أموريم عقب المباراة: "اضطر الثنائي فيكتور ليندلوف ونصير مزراوي لمغادرة ملعب المباراة بين الشوطين بسبب ظروف عائلية.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا دارميا على حساب ليون بنتيجة 5-4 ليحجز مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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ويواجه مانشستر يونايتد منافسه أتليتك بلباو، فيما يلتقي توتنام هوتسبير أمام بودو جليمت في نصف النهائي الآخر.

وأوضح أموريم: "ليندلوف ومزراوي أُجبرا على مغادرة الملعب لأمر شخصي، واجهنا مشكلة مع نصير مزراوي، واضطر ليندلوف للمغادرة لأن لديه مشكلة شخصية".

ولم يعلن مدرب مانشستر يونايتد عن تفاصيل أو ماهية المشكلة التي واجهت اللاعبين.

وكان ليندلوف يجري عمليات الإحماء بين شوطي المباراة ليحل بدلا من مزراوي قبل أن يغادرا سويا ملعب المباراة.

وحل لوك شو بديلا مع بداية الشوط الثاني بدلا من نصير مزراوي.

وذكرت صن أن تعليقات أموريم كانت تشير إلى ليندلوف ومزراوي، حيث كان لكل منهما مشكلة عائلية طارئة يجب عليه معالجتها.

وأتم أموريم: "أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين اضطروا للمغادرة".

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