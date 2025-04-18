بيلد: ريال مدريد مطالب بدفع 10 ملايين يورو للتعاقد مع تشابي ألونسو

سيتعين على ريال مدريد دفع مبلغا ماليا إذا أراد التعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وبات أنشيلوتي مهددا بالرحيل عن تدريب ريال مدريد بعد الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال على يد أرسنال.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن ريال مدريد مطالب بدفع 10 ملايين يورو لباير ليفركوزن حال أراد التعاقد مع تشابي ألونسو خلفا لكارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ألونسو تحدث مع فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن حول إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد، وأن النادي الألماني يرغب باستمرار تشابي ألونسو على الأقل لمدة موسم آخر، لكنه متمسك بالحصول على حقوقه المالية حال رحيل المدرب الإسباني عن تدريبه..

وتشير التقارير الصحفية إلى أن تشابي ألونسو هو المطلوب الأول لتدريب ريال مدريد الإسباني في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي.

ويتولى تشابي ألونسو البالغ من العمر 43 عاما تدريب ليفركوزن منذ عام 2022 وقاد الفريق للفوز بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وودع ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام أرسنال.

وكشفت صحيفة سبورت أن مصير أنشيلوتي بات مرتبطا بمواجهتي برشلونة.

ويواجه ريال مدريد فريق برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل بينما مواجهة الدوري ستكون 11 مايو.

ويرتبط أنشيلوتي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل استمراره محل شك.