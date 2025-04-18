ميسي: لم أكن مرتاحا مع سان جيرمان وكنت أنوي العودة إلى برشلونة.. وجوارديولا من عالم آخر

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برغبته المسبقة في العودة إلى برشلونة عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ورحل ميسي عن بشرلونة في صيف 2021 بعد نهاية تعاقده وانضم لباريس سان جيرمان موسمين، قبل أن يحط الرحال مع إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.

وقال ميسي عبر شبكة Simplemente Futbol: "كانت لدي نية العودة إلى برشلونة، أردت العودة إلى المكان الذي لطالما حلمت بأن أكون فيه، لكن لم يكن ذلك ممكنا"

وأضاف "عائلتي كانت سعيدة للغاية في باريس لكن الحقيقة هي أنني لم أشعر بالراحة. لم أكن مرتاحا سواء في التدريبات أو في كل شيء آخر في الملعب".

وكشف "بعد الفوز بكأس العالم 2022 أصبح القرار عائليا وأصبحت لا أريد للعب لفريق أوروبي آخر وقررت الانتقال للدوري الأمريكي لخوض تجربة الحياة في هذا البلد".

وأجاب "لامين يامال؟ ما يفعله مدهش، شاهدنا جميعا كيف فاز مع إسبانيا ببطولة أوروبا. إنه يملك إمكانيات هائلة، وأعتبره من بين أفضل لاعبي العالم".

وشدد "جوارديولا مدرب من عالم آخر ويرى أشياء لا يستطيع أي مدرب آخر رؤيتها، لقد غير كرة القدم بشكل جذري".

ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويلعب إنتر ميامي أمام الأهلي يوم 14 يونيو المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

وأتم"كنا فريق استثنائيا وكان كل شيء مثالي بين اللاعيبن والمدرب، وأصبح الجميع يحاول تقليدنا لكن كان من الصعب للغاية تقليد هذا النموذج".