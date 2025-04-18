مدرب ليون: كنا الأحق بالاحتفال بعد ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد

أعرب باولو فونسيكا مدرب ليون الفرنسي عن شعوره بخيبة آمل كبيرة عقب الخسارة المثيرة أمام مانشستر يونايتد.

وحجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب ليون 5-4 في مباراة مجنونة بإياب ربع النهائي.

وقال فونسيكا مدرب ليون عبر بي إن سبورتس: "أشعر بخيبة آمل لأن اللاعبين كانوا يستحقون نتيجة أفضل .المشاعر صعبة بعد الخسارة لكني فخور بفريقي خاصة أننا سجلنا 4 أهداف بعدما كنا متأخرين بهدفين أمام مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره"

وشدد "أستطيع القول أن تجاوز الأمر صعب للغاية. كان يجب علينا التركيز طيلة وقت المباراة. كنا الاحق بالاحتفال بعد المجهود الكبير الذي بذلناه خاصة بعدما أكملنا المباراة بعشرة لاعبين".

وشهدت المباراة ريمونتادا هنا وهناك، تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح ليون في الوقت الإضافي تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4-2.

إلا أن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفوز 5-4 ويتأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ليون.

وتلقى توليسو قائد ليون بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليكمل الفريق الفرنسي بقية المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتك بلباو في نصف النهائي.