مدرب ليون: كنا الأحق بالاحتفال بعد ما قدمناه أمام مانشستر يونايتد

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا - ليون

أعرب باولو فونسيكا مدرب ليون الفرنسي عن شعوره بخيبة آمل كبيرة عقب الخسارة المثيرة أمام مانشستر يونايتد.

وحجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب ليون 5-4 في مباراة مجنونة بإياب ربع النهائي.

وقال فونسيكا مدرب ليون عبر بي إن سبورتس: "أشعر بخيبة آمل لأن اللاعبين كانوا يستحقون نتيجة أفضل .المشاعر صعبة بعد الخسارة لكني فخور بفريقي خاصة أننا سجلنا 4 أهداف بعدما كنا متأخرين بهدفين أمام مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره"

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 18 أبريل - مصطفى محمد وختام الدوري القطري.. والأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس اليد صدام ناري على ملعب النهائي.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي أموريم: لا نتمتع بالثبات الكافي لكن الشخصية موجودة.. وهذا سبب لعب ماجواير في الهجوم ماجواير: لعبنا بروح قتالية أمام خصم مميز في مباراة استثنائية

وشدد "أستطيع القول أن تجاوز الأمر صعب للغاية. كان يجب علينا التركيز طيلة وقت المباراة. كنا الاحق بالاحتفال بعد المجهود الكبير الذي بذلناه خاصة بعدما أكملنا المباراة بعشرة لاعبين".

وشهدت المباراة ريمونتادا هنا وهناك، تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح ليون في الوقت الإضافي تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4-2.

إلا أن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفوز 5-4 ويتأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ليون.

وتلقى توليسو قائد ليون بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليكمل الفريق الفرنسي بقية المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتك بلباو في نصف النهائي.

ليون مانشستر يونايتد باولو فونسيكا
نرشح لكم
ألونسو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تدريب ريال مدريد مؤتمر أرتيتا - عن نجم إبسويتش وموقف المصابين وفرحة دوري الأبطال وكيل كلوب يكشف حقيقة انتقاله لتدريب ريال مدريد مؤتمر فليك: كل دوريات العالم تحمي أنديتها المشاركة في دوري الأبطال.. أما نحن فلا نجد وقتا للراحة مؤتمر سلوت: ليفربول يمر بفترة انتقالات صيفية حافلة.. وهذا موقف أرنولد صن: مزراوي غادر الملعب بين شوطي مباراة ليون بسبب أزمة عائلية بيلد: ريال مدريد مطالب بدفع 10 ملايين يورو للتعاقد مع تشابي ألونسو ميسي: لم أكن مرتاحا مع سان جيرمان وكنت أنوي العودة إلى برشلونة.. وجوارديولا من عالم آخر
أخر الأخبار
بث مباشر كرة يد - الأهلي (0)-(2) الزمالك.. نهائي كأس مصر 5 دقيقة | كرة يد
ألونسو: هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن تدريب ريال مدريد 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أرتيتا - عن نجم إبسويتش وموقف المصابين وفرحة دوري الأبطال 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة صنداونز 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
هاني: نهدف لتحقيق إنجاز لم يتحقق من قبل 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر دودو الجباس: جاهزون لمواجهة أورلاندو.. وطموح بيراميدز بلا حدود ساعة | الدوري المصري
مؤتمر يورتشيتش: أعرف كل شيء عن أورلاندو.. وفخورون بالوصول لهذه المرحلة ساعة | الدوري المصري
وكيل كلوب يكشف حقيقة انتقاله لتدريب ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 8 غيابات في قائمة الأهلي أمام بيراميدز 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش