أموريم: لا نتمتع بالثبات الكافي لكن الشخصية موجودة.. وهذا سبب لعب ماجواير في الهجوم

الجمعة، 18 أبريل 2025 - 11:11

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

اعترف روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بالقصور التي يعاني منها فريقه، لكنه أثنى في الوقت ذاته على شخصية الفريق بعد الفوز المثير على ليون الفرنسي.

وحجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب ليون 5-4 في مباراة مجنونة بإياب ربع النهائي.

وقال روبن أموريم عبر TNT sports: "بدأنا بشكل جيد، لكننا لا نتمتع بالثبات الكافي، وهناك الكثير من الأمور يجب تحسينها، لكن الشخصية موجودة. ما زلت أفكر في الجماهير التي غادرت المدرجات ونحن متأخرين بفارق هدفين قبل العودة بالنتيجة"

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وأضاف " كوبي ماينو يمكنه صناعة الفارق عندما يجد المساحات و دفعنا بماجواير في الهجوم لأنه الوحيد القادر على التسجيل برأسه".

وأتم "قد نظهر بشكل جيد في المباريات الأوروبية، لكن الدوري المحلي هو المقياس الحقيقي لقدرة الفريق والمدرب، ولسنا بالمستوى المطلوب حتى الآن".

وشهدت المباراة ريمونتادا هنا وهناك، تقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2 لتمتد المباراة لوقت إضافي.

ونجح ليون في الوقت الإضافي تسجيل هدفين، لتصبح النتيجة 4-2.

إلا أن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحقق الفوز 5-4 ويتأهل لنصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب ليون.

وتلقى توليسو قائد ليون بطاقة حمراء في الدقيقة 88، ليكمل الفريق الفرنسي بقية المباراة منقوصا بـ10 لاعبين.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة أتليتك بلباو في نصف النهائي.

أموريم مانشستر يونايتد
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