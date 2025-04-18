مواعيد مباريات الجمعة 18 أبريل - مصطفى محمد وختام الدوري القطري.. والأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس اليد

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

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ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي مرتقب لمسابقة كأس مصر لكرة اليد.

فيما تُختتم اليوم منافسات الدوري القطري، الذي يضم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر.

وفي الدوري الفرنسي يلعب نانت بقيادة مصطفى محمد ضد ستاد رين.

وفي الدوري السعودي سيكون النصر بقيادة كريستيانو رونالدو على موعد مع مواجهة صعبة ضد القادسية بقيادة بيير إيمريك أوباميانج.

نهائي كأس مصر لكرة اليد

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.. ويعلق عليها خالد خيري.

الدوري الفرنسي

نانت × ستاد رين.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

النصر × القادسية.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع على قناة SSC SPORT 1.

أهلي جدة × الفيحاء.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساء وتذاع على قناة SSC SPORTEXTRA 1.

الخلود × ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساء وتذاع على قناة SSC SPORTEXTRA 2.

الدوري القطري

الريان × نادي قطر.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وتذاع على قنوات الكاس القطرية.

الوكرة × الشمال.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وتذاع على قنوات الكاس القطرية.

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